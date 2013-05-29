版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 10:18 BJT

韩国金融：国家退休基金将增持股票和另类资产，减持债券

路透首尔5月29日 - 韩国周三表示，国家退休基金(NPS)计划未来几年增持股票和另类资产，同时减持债券。

韩国保健福祉部在声明中表示，韩国国家退休基金计划到2018年底将总资产中股票的配置比例从2012年底的26.7%提高至30%以上，另类资产配置比例从8.4%提高至10%以上。而债券的配置比例将从64.8%降至不到60%。

韩国国家退休基金管理着406万亿(兆)韩元(3,603.0亿美元)资产，是全球第四大养老基金。韩国保健福祉部称，到2018年底，该基金管理资产的规模料增至669万亿韩元。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐