韩国检方调查人员突查乐天集团与SK集团 扩大干政丑闻调查范围（更新版）

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
（新增细节）
路透首尔11月24日 - 官员表示，韩国调查人员周四突击搜查乐天集团、SK集团及一些政府机构，扩大对总统朴槿惠亲信干政丑闻的调查范围。
韩联社报导称，这两家企业疑似向崔顺实控制的两家基金会提供资金，以换取免税店牌照的特别待遇。
乐天集团与SK集团发言人证实搜查行动，但未进一步说明。未能取得检方发言人评论。
韩联社称，主管免税牌照业务的企划财政部与关税厅也遭到搜查。这两个政府机构的官员亦证实搜查行动，但未提供更多讯息。
主要在野党共同民主党周四表示，正力争展开弹劾总统程序，目标是下个月初表决动议。
数十万人周六在首尔街头举行抗议朴槿惠的示威，相同场面已连续第四个周末上演，为1980年代以来韩国最大的公众示威活动。
朴槿惠的五年任期将在2018年2月结束，她仍力抗下台声浪，但已两度公开道歉。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)