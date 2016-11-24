韩国检方调查人员突查乐天集团与SK集团 扩大干政丑闻调查范围（更新版）

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路透首尔11月24日 - 官员表示，韩国调查人员周四突击搜查乐天集团、SK集团及一些政府机构，扩大对总统朴槿惠亲信干政丑闻的调查范围。

韩联社报导称，这两家企业疑似向崔顺实控制的两家基金会提供资金，以换取免税店牌照的特别待遇。

乐天集团与SK集团发言人证实搜查行动，但未进一步说明。未能取得检方发言人评论。

韩联社称，主管免税牌照业务的企划财政部与关税厅也遭到搜查。这两个政府机构的官员亦证实搜查行动，但未提供更多讯息。

主要在野党共同民主党周四表示，正力争展开弹劾总统程序，目标是下个月初表决动议。

数十万人周六在首尔街头举行抗议朴槿惠的示威，相同场面已连续第四个周末上演，为1980年代以来韩国最大的公众示威活动。

朴槿惠的五年任期将在2018年2月结束，她仍力抗下台声浪，但已两度公开道歉。(完)