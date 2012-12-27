朴槿惠呼吁韩国财阀裁员前三思

路透首尔12月26日(记者 Jack Kim) - 韩国新当选总统朴槿惠周三表示，该国财阀在裁员前需三思，称现在是企业超越利润、放眼长远的时候。

现年60岁的朴槿惠是韩国前总统朴正熙的女儿，她在上周的当选获得了韩国大型企业的欢迎。韩国五大财阀控制的资产占该国国内生产总值的逾一半。

朴槿惠在与财阀领导人会晤时表示，她将保证公平的商业活动得到鼓励，不确定性将被最小化。

与会的有韩国现代汽车(Hyundai Motor)(005380.KS)、三星SAGR.UL、SK集团和浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)等企业负责人。

她表示：“与此同时，我对你们也有个请求。我个人认为，大型企业应尝试改变。”

“我认为，大企业的管理目标应不再是实现利润的最大化，而应寻求与更广大团体的共存。”

“我希望，当你们寻求克服管理困难时，不要启动重组或裁员，而是群策群力，同舟共济，尽最大努力保留我们员工的工作。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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