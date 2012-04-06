“脱北”者或史无前例就职韩国国会

路透首尔4月5日电（记者 Ju-min Park/Iktae Park）---在朝鲜4月13日召开最高人民会议确认金正恩为该国第三代领导人时，53岁的赵铭哲（Cho Myung-chul）很可能已经成为首位在自由选举中获胜的朝鲜人。

赵铭哲曾是朝鲜精英分子中的一员，於1994年金正日执政期间“脱北”投奔韩国。他将参加韩国4月11日举行的国会选举，开“脱北”者先河。

赵铭哲在首尔商业中心的一家咖啡馆对路透表示：“我当初来到首尔时，对金正日政府满腔仇恨。”

赵铭哲毕业于金日成综合大学并留校工作，曾是朝鲜政权的拥护者。他在作为交流学者于中国工作期间，抛家舍业前往韩国寻求庇护。在韩国生活的朝鲜人约有2.3万，大多生活于繁荣的韩国社会边缘。

经过多年在研究机构工作後，赵铭哲获得位於首尔的统一教育学院（Institute for Unification Education）的工作，这是“脱北”者迄今所担任的最高公职。

在获得这份工作後，赵铭哲被朝鲜媒体抨击为“人类垃圾”，韩国媒体还报导称，朝鲜派出一个杀手队去刺杀他。

“如果他们真的谋杀了我，他们只会让我变成英雄，”赵铭哲说。

与许多“脱北”者一样，赵铭哲也发现很难融入韩国。他们口音特别，因而许多人在韩国受到排斥，从事的多是卑微的工作。有些“脱北”者甚至因希望破灭而重返朝鲜。

“很多‘脱北’者没法安定下来，他们没有工作，还遭到社会弃儿般的对待，”他说道。

在韩国保守的执政党大国家党44位代表候选人名单中，赵铭哲排名第四。大国家党对朝鲜立场强硬，已经切断了对该国的援助，并坚持要求朝鲜为2010年韩国“天安号”舰艇沉没事件道歉，才会重启加强两国关系并提供金融援助的谈判。

朝韩两国的最终目的，是统一1953年因朝鲜战争而分裂的朝鲜半岛。

“金正日去世後，人们憧憬金正恩能来带一些开放。但他的做法却和其父一样，”赵铭哲说。

他指出，韩国经济虽然繁荣，但若不能更好地吸收居住在韩国的“脱北”者，将无法与朝鲜统一。

赵铭哲计划利用他在国会的地位，推动各界关注“脱北”者在韩国面临的重重困难。

他说：“如果我们不能成功吸收这里2.3万名‘脱北’者，我们也将无法吸收生活在朝鲜的2,300万人口。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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