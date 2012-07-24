李明博就兄长涉腐丑闻鞠躬道歉

路透首尔7月24日电---韩国总统李明博周二就其兄长和助手涉嫌一起贪污丑闻向国民公开道歉。两周前，他的兄长因涉嫌贪污被捕，他身边的一些亲近助手也受牵连入狱。

李明博在国家电视台直播的道歉中深深鞠躬，并表示对此只能责怪自己。对於曾誓言要改变韩国政坛腐败现状的他来说，本次丑闻对他的政治信誉带来打击。

“我为此事引发的关注向国民鞠躬道歉，”李明博说道。

“在此事上我能责怪谁呢？这全是我的错，我愿意接受任何指责。”

李明博的兄长是一位资深议员，於7月11日被拘捕，在被拘前一周，他曾就从一家破产银行收受钱财接受检察官的质询。

这起丑闻还牵连到李明博的一些亲近助手和政治盟友，令他的支持率在五年总统任期的最後阶段迅速下滑。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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