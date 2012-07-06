韩国前独裁者之女将参加总统选举

韩国前独裁者朴正熙的女儿朴槿惠将於7月10日宣布参加总统竞选，寻求成为该国第一位女性元首。她若当选，可能会承诺扩大社会福利，修缮同朝鲜的关系。现年60岁的朴槿惠举止优雅，她的支持率领先许多潜在竞争对手两位数，有望在执政的新国家党党内初选中胜出。路透