更正-韩国新任总统敦促朝鲜放弃核野心

(因译文有误,内文第三段应为现年61岁的朴槿惠“2002年”曾与朝鲜现任领导人金正恩的父亲金正日会面，非“2012年”)

路透首尔2月25日 - 韩国新任总统朴槿惠周一敦促朝鲜放弃核野心，停止将其稀缺的资源浪费在武器发展上。朝鲜在两周前进行了第三次核试验。

朴槿惠周一发表就职演说时还呼吁本国民众协助推动韩国经济复苏。韩国经济依赖出口，其贸易受到日本软日圆政策的威胁。朴槿惠是韩国历史上首位女总统。

现年61岁的朴槿惠2002年曾与朝鲜现任领导人金正恩的父亲金正日会面，提出过朝鲜若放弃核项目就可获得韩国援助并能与韩国进行贸易的条件。朴槿惠是前韩国总统朴正熙的女儿。

“我敦促朝鲜立即放弃其核野心，走和平与共同发展之路，”朴槿惠周一宣誓就职后说道。

周一，朴槿惠身穿橄榄色军服样式外套，外搭一条淡紫色的围巾，热情地向7万欢呼的人群挥手示意，满脸洋溢着笑容。朴槿惠常以严肃端庄的形象示人。

韩国说唱歌手Psy参加了在国会前举行的庆祝表演，为观众奉献了改编后的《江南Style》。

在就职典礼上，朴槿惠（对朝鲜）的强硬立场赢得了支持者及多数年长观众的支持。

“(她)作为首位女总统，我信任她……她在朝鲜问题上必须更激进，”44岁的Jeong Byung-ok说。Jeong Byung-ok带着四岁大的女儿一起观看就职典礼。(完)