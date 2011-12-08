韩国教授意外成为总统大选热门人选

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透城南市12月8日电（记者 Jeremy Laurence）---韩国一位面相年轻的教授，借国内两大主要政党人气下降之机，成了明年总统大选的热门人选，但他迄今却并未显露出登上总统宝座的渴望。
现年49岁的安哲秀（Ahn Cheol-soo）是软件公司Ahnlab Inc(053800.KQ)的创始人，他在政界属於新面孔，除了可能反对大的商业财团、希望美韩保持密切关系等主张外，他的经济和外交政策鲜为人知。
但在民调中，他却是有望赢得明年12月总统选举的热门人物，或将成为韩国经济的掌舵人。
眼下人们热议的话题是：现任总统李明博的5年任期将於2013年初结束，他到底是否会参与竞选，将李明博取而代之。
最新民调显示，言谈温和的安哲秀，其支持率已较执政的大国家党热门人选朴槿惠（Park Geun-hye）高出10个百分点。
首尔和平与合作研究所（Institute for Peace and Cooperation）的李炳哲（Lee Byong-chul）称："随着支持安哲秀的选民持续增多，我觉得真的很难想象他会置之不理。"
"当然，这对朴槿惠和大国家党来说并非好消息。"
安哲秀自称拥有先进的和适当保守的思想，他对现任政府嗤之以鼻，认为其腐败且无能，对两大主要政党的加盟邀请也予以回绝。
他今年初在全国巡回演讲，主要是在大学，赢得年轻人的青睐，从而轰动韩国政坛。他演讲的策划中心叫做"希望营地"，旨在为年轻人提供更好的机会。
韩国的许多选民，特别是20-40岁的人，他们厌烦当前政府，对执政的保守派也大为不满，认为他们偏爱富人和特权阶层，也没有成功的创造就业。
分析人士称，即使安哲秀有竞选总统之意，他的想法在明年4月国会选举结束前都不会明了。迄今尚未有候选人正式宣布他们参选的意向。
评批安哲秀的人士认为，若要掌管韩国经济，缺乏政治经验将成为他的软肋。而他的支持者认为，他本身不是政客这一事实，将会对他有利。
一些分析人士称，他的崛起和在2002年总统选举中意外胜出的卢武铉情形类似。李炳哲称，安哲秀会比卢武铉更保守，也会更亲近美国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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