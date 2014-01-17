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时事要闻 | 2014年 1月 17日 星期五 16:37 BJT

韩国疑现禽流感 将扑杀2万多只鸭子

路透首尔1月17日 - 韩国农业部周五称，将扑杀逾2万只鸭子，此前该部报告称可能爆发韩国自2011年以来的首次禽流感。

韩国农业部称，首尔西南约300公里的全罗北道高敞郡一个鸭子饲养场可能出现H5N1禽流感疫情。最终检测结果将于周五晚些时候公布。

疑似禽流感病毒的案例周四被报出，当地政府采取了预防性措施控制可能的病毒扩散，并下令扑杀了该饲养场超过2万只家禽。

政府同时下达对家禽转移的控制令，近期从高敞郡饲养场购买过鸭子的四道24个家禽农场被隔离。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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