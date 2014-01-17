韩国疑现禽流感 将扑杀2万多只鸭子

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔1月17日 - 韩国农业部周五称，将扑杀逾2万只鸭子，此前该部报告称可能爆发韩国自2011年以来的首次禽流感。
韩国农业部称，首尔西南约300公里的全罗北道高敞郡一个鸭子饲养场可能出现H5N1禽流感疫情。最终检测结果将于周五晚些时候公布。
疑似禽流感病毒的案例周四被报出，当地政府采取了预防性措施控制可能的病毒扩散，并下令扑杀了该饲养场超过2万只家禽。
政府同时下达对家禽转移的控制令，近期从高敞郡饲养场购买过鸭子的四道24个家禽农场被隔离。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。