焦点：韩国总统朴槿惠自身难保 政府面临权力真空重压

路透首尔11月23日 - 随着要求韩国总统朴槿惠因腐败丑闻辞职的呼声愈发高涨，韩国政府面临着权力真空的压力，朴槿惠能否在政坛继续生存成为疑问，韩国经济也很可能会受到政治冲击。

韩国反对派政党本周表示，他们将评估弹劾朴槿惠的相关策略。之前韩国检方将朴槿惠在腐败丑闻中列为共犯。

朴槿惠的密友及一名前总统助手周日受到起诉，被控滥用职权，向企业集团施压要求向作为此次丑闻核心的基金会提供资金。

“总统朴槿惠是这桩滥用职权丑闻的核心已成为共识，因此现在要尽量缩小政府权力真空并恢复宪政规则，最好的办法就是让朴槿惠下台，”三个反对派政党的领导人在周日的联合声明中表示。

朴槿惠几乎停止了总统应参加的所有公开活动，躲进了青瓦台总统府。本月16个工作日中有12天她都未参加任何原定活动。

朴槿惠11月10日与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)举行了先前安排好的峰会，但自11月8日在国会露面以来，她就未在青瓦台之外参加过任何公开活动；8日当天朴槿惠前往国会，提议让出部分总统职权以安抚国会议员。

贝莱德亚太区主动投资团队主管贝琳达(Belinda Boa)周一在采访中对路透表示，对全球投资者而言，韩国总统遭弹劾的风险以及朝鲜的核威胁，已令朝鲜半岛成为了亚洲的头号未知数。

**缺席APEC**

朴槿惠缺席了周末在利马举行的亚太经合组织(APEC)21国领导人峰会。自由贸易和对抗保护主义是此次峰会的重要议题。美国总统当选人特朗普表示，将让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

韩国国内生产总值(GDP)的半数都来自出口，因此容易受到特朗普誓言要实行的保护主义贸易政策的打击。

出席APEC峰会的韩国总理黄教安代表朴槿惠，与峰会东道国秘鲁总统库琴斯基进行了短暂的会面，但没有同与会的各国领导人举行双边会晤。与会的各国领导人借着这样的机会，寻求深化双边关系。

这是韩国领导人首次没有出席APEC峰会。韩国是该组织的创始成员国。韩国总理职位基本上是有名无实，负责内阁的国内事务。

朴槿惠也未出席周二的内阁会议，自10月11日主持召开内阁会议以来一直缺席。她通常每隔两周主持召开一次内阁会议。周二的内阁会议由即将离任的企划财政部长主持。包括企划财政部长在内的三名内阁官员职务提名更换方面，鲜有进展。

“她有可能去做靠她自己就能完成的事情，只要是那些最不需要与公众接触的事情，，”东国大学(Dongguk University)政治学教授Kim Jun-seok说。

“但她没法提出任何新的法律倡议或新的政策议程，”Kim说。

朴槿惠的五年任期将于2018年2月到期。

她11月的官方行程少之又少，与去年11月形成强烈对比，当时她与中日两国领袖举行了三方峰会、与冰岛总统进行了另一项峰会、还参加了四场重要政策会议及两场内阁会议。

朴槿惠办公室已表示，她打算行使总统职权至任期届满，尚未对民众与国会要求其下台或启动弹劾的呼吁正式表态。

韩国外交部表示，待主办国日本确认日期，她仍将参加今年的北亚三方峰会。

但倘若其他国家对于与她进行峰会的规划有所顾虑，朴槿惠在外交场合能否继续代表韩国，则仍不得而知。

“从外交层面来看，此一危机举世皆知，因此韩国的声誉已经受损，这也带来了外交方面的问题，”前任韩国宪法法院的法官Ha Kyung-chull对路透表示。

“不论内政或外交，必须说总统要管理这些政府事务是相当困难的。”

一些最接近她的幕僚私下表示，希望她能撑过未来几周，这样一来，随着民众情绪降温，会有更多人选择避免总统提前下台所致的乱局，从而令她将能度过此次危机。

朴瑾惠政治丑闻相关图表：tmsnrt.rs/2eS3W1g (完)