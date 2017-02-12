韩国特别检察官将再次传唤三星领导人 就涉嫌行贿进行侦讯

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透首尔2月12日 - 韩国特别检察官表示，其检调小组将在周一再次传唤三星集团领导人李在镕，就涉嫌行贿而进行侦讯，此为其对政治贪腐丑闻展开调查的一部分。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在其新闻发布会上表示，检察官办公室将在周一侦讯后，再决定是否对李在镕发出又一份逮捕令。发言人并称，该特别检察小组周一并将侦讯其他两位三星高层主管。
韩国法院上个月驳回了对李在镕的逮捕令。(完)
(编译 戴素萍 审校 艾茂林)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。