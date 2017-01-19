韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令

路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。

特别检查组发言人Lee Kyu-chul称，李在镕称，他是总统朴槿惠高压政治的受害者，但检方并不相信他的说法。

现年48岁的李在镕已被列为导致朴槿惠被弹劾的贪腐丑闻调查中的嫌疑人。

发言人还称，三星集团公司战略办公室主管崔志成已被列为涉嫌贿赂的嫌犯，但并未进一步详细说明。(完)