韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令

（更正）雅加达发生疑似自杀炸弹攻击 印尼总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
特别检查组发言人Lee Kyu-chul称，李在镕称，他是总统朴槿惠高压政治的受害者，但检方并不相信他的说法。
现年48岁的李在镕已被列为导致朴槿惠被弹劾的贪腐丑闻调查中的嫌疑人。
发言人还称，三星集团公司战略办公室主管崔志成已被列为涉嫌贿赂的嫌犯，但并未进一步详细说明。(完)
(编译 汪红英/王颖；审校 于春红/白云)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。