韩国特别检察官再次传唤三星李在镕 就涉嫌行贿进行问讯（更新版）

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路透首尔2月12日 - 韩国特别检察官表示，将在周一再次传唤三星集团领导人李在镕，就涉嫌行贿进行问讯。这是韩国总统朴槿惠卷入的贪腐丑闻调查的一部分。

特别检察官上月对48岁的李在镕进行了连续逾22小时的问讯，就导致朴槿惠遭弹劾的丑闻进行调查，但法院驳回了逮捕李在镕的申请。

特别检察官办公室发言人李圭喆在例行记者会上称，会根据周一的传讯情况，再决定是否会再次提请逮捕李在镕。

李圭喆称，特别检察组周一还会对三星的另外两名高层进行传讯。

李圭喆还称，特别检察组上次向法院提请逮捕李在镕被驳回后，在三个多星期的时间里进行了进一步调查。

“此次传唤李在镕是为了对新的发现进行确认，”该发言人周日称。

三星集团发言人未对此置评。

检方一直在调查三星是否承诺向韩国总统朴槿惠的密友崔顺实所支持的一家企业和数家基金会提供430亿韩元(3,754万美元)，以此换取国家养老基金支持2015年三星两家关联公司备受争议的合并案。

这些金钱来往中还包括赞助崔顺实的女儿参加马术比赛。在韩国当局的要求下，崔的女儿已在丹麦被逮捕。

三星以及朴槿惠总统均拒绝此项贿赂指控。

韩国宪法法院正在听取申诉，以决定是否支持议会对朴槿惠的弹劾。

另有两位高管也面临质询，他们分别是三星电子(005930.KS)负责企业关系的高管朴商镇(Park Sang-jin)以及公司另一名高层人员Hwang Sung-soo。

这两人同时也是韩国马术协会的官员，之前已因此案接受过讯问。(完)