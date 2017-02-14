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时事要闻 | 2017年 2月 14日 星期二 17:45 BJT

韩国检方将申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令

路透首尔2月14日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令，以调查与总统朴槿惠相关的受贿丑闻。

特别检察官办公室称，还将申请对三星电子(005930.KS)社长朴商镇(Park Sang-jin)的逮捕令。

检方未详述计划对上述两人提出何种指控。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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