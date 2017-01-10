检方称尚未决定是否寻求逮捕两名三星集团高管

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透首尔1月10日 - 韩国特别检察官办公室周二表示，尚未决定是否寻求取得两名三星集团高管的逮捕令，作为总统朴槿惠政治丑闻的扩大调查的一部分。
韩国联合通讯社周二稍早援引未具名消息人士报道，检方将寻求逮捕两名三星高管。
然而，检察官办公室稍后告诉路透，三星集团副董事长崔志成及总裁Chang Choong-ki这两人，周一是被以证人身份接受传唤讯问。
调查人员讯问这两人，以调查三星集团是否向韩国国家退休基金行贿，以便让三星旗下两家关联公司的倍受争议合并案获批。
三星集团一名发言人未予置评。(完)
(编译 王颖/张若琪 审校 王丽鑫)
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路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。