检方称尚未决定是否寻求逮捕两名三星集团高管

路透首尔1月10日 - 韩国特别检察官办公室周二表示，尚未决定是否寻求取得两名三星集团高管的逮捕令，作为总统朴槿惠政治丑闻的扩大调查的一部分。

韩国联合通讯社周二稍早援引未具名消息人士报道，检方将寻求逮捕两名三星高管。

然而，检察官办公室稍后告诉路透，三星集团副董事长崔志成及总裁Chang Choong-ki这两人，周一是被以证人身份接受传唤讯问。

调查人员讯问这两人，以调查三星集团是否向韩国国家退休基金行贿，以便让三星旗下两家关联公司的倍受争议合并案获批。

三星集团一名发言人未予置评。(完)