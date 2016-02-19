韩国检方突击检查大众当地办公室--韩联社

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔2月19日 - 韩国联合通讯社周五报导称，韩国检方因调查排放问题而搜索大众汽车(VOWG_p.DE)当地办公室。
该国环保部门上月对大众和奥迪当地分公司领导Johannes Thammer提出刑事诉讼，称排放作弊召回计划达不到法律要求。
大众韩国一发言人未立即置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。