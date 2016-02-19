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国际财经 | 2016年 2月 19日 星期五 10:27 BJT

韩国检方突击检查大众当地办公室--韩联社

路透首尔2月19日 - 韩国联合通讯社周五报导称，韩国检方因调查排放问题而搜索大众汽车(VOWG_p.DE)当地办公室。

该国环保部门上月对大众和奥迪当地分公司领导Johannes Thammer提出刑事诉讼，称排放作弊召回计划达不到法律要求。

大众韩国一发言人未立即置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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