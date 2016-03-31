韩国执政党澄清国会选举政见 改口称并非施压央行降息

路透首尔3月31日 - 韩国国会选举在即，执政党新世界党的一项竞选政见，普遍认为是企图施压央行降息，但新世界党周四改口称，只是提议经济政策应有更严密的目标。

“利率政策是把钝斧。当前而言，若韩国央行降息，并无太大意义，”新世界党主管政策的竞选干部Cho Won-dong透过电话向路透表示。

“央行反而应该特别以流动性为目标，有点像是执行开刀手术。这是我们最近宏观经济竞选目标的核心。”

新世界党本周稍早提出一项竞选承诺，承诺致力促使央行推出新政策措施。金融市场一开始认为这是执政党企图施压央行降息，但这有违央行独立性。

基于韩国央行拥有法定独立性，新世界党的经济政策政见在韩国本地媒体及债市吸引不少关注。韩国将于4月13日举行国会选举。

多数市场人士预测韩国央行下个月将降息，因经济复苏持续乏力，但近日多名决策官员的评论及数据表现，已使这类预期降温。(完)