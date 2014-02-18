韩国一度假村房屋坍塌 10人丧生

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透韩国庆州2月18日 -韩国应急官员称，庆州一度假村周一晚发生房屋坍塌事故，当时在该度假村举行大学新生欢迎活动的人中，有10人丧生，还有很多人被困数小时。
消防部门官员称，当时约560名学生在庆州该高尔夫度假村的礼堂内举行活动，屋顶积雪导致房屋坍塌。庆州距离首尔约375公里。
官员表示，当局正在展开进一步调查。
死者中有九名大学生，另有23人受伤。应急官员称，被困者都已被解救，伤者正在接受治疗。
许多韩国大学会在郊区举行新生欢迎活动，经常是去野营或者去度假村。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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