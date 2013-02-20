背景资料：朝鲜半岛关键政治风险

路透首尔2月18日 - 朝鲜2月公然蔑视美国、日本、俄罗斯、韩国及联合国，再次进行核试验，称旨在对抗美国的敌意。朝鲜此举也遭到了中国谴责。

此次核试验，令外界对朝鲜新领导人金正恩推行改革的期望破灭。

对于朝鲜此次核试验，韩国多数民众反应冷淡，最多也就表示恼怒而已。对于韩国候任总统朴槿惠来说，她最担心的还是韩国经济。朴槿惠将于2月25日正式就任总统。

2012年第四季韩国经济增长率连续第七季低于1%，是40多年来经济迟滞持续时间最长的一次。

韩国评级：

标普：A+

穆迪：Aa3

惠誉：AA-

以下是值得关注的主要政治风险：

朝鲜：重回老路？

去年，金正恩出席音乐会、坐过山车，妻子李雪主身穿西式服装，这一切均令外界瞩目，一些人寄望于他可能准备改变朝鲜向来给外界留下的挑衅、孤立的印象。但2月核试验表明，他其实与父亲金正日如出一辙。

对于不按正常外交方式行事的朝鲜来说，国际社会的谴责缺乏说服力，而对朝鲜有一定影响力的中国，又不太可能采取重大行动。

美国将军事战略重心向亚洲转移，且中国担心朝鲜政权崩溃会导致朝韩统一后亲美，因此中国除了继续对朝鲜提供资金和贸易支持外，可能别无选择。

目前看来，来自外部的强力干预几乎不可能，因此金正恩政权面临的唯一威胁将来自内部。

而只有在军方和掌控各种资源的少数家族感觉受到威胁时，朝鲜才会面临严峻挑战。而在金正恩的“先军”理念下，政治改革远没提上日程，因此没有迹象表明朝鲜会面临前述挑战。

需要关注的是：

-任何关于朝鲜面临新的严厉制裁的迹象。

-美国、日本和韩国采取更咄咄逼人的立场。

-中国对金正恩失去耐心的迹象，但这不太可能。

韩国：朴槿惠面临的挑战

去年12月，韩国前总统朴正熙之女朴槿惠在大选中获胜，当选该国首位女总统。但她面临的现状是：短期内不太可能重现经济持续快速增长，且不平等现象和失业问题严重。

欧元区财政危机以及全球经济迟滞，令依赖出口的韩国经济在2012年受到冲击，不仅韩国央行两度降息，韩国政府还推出了财政刺激措施。

韩国财政部对2013年设定的初步经济增长率目标为3%，但韩国央行1月时预测今年国内生产总值（GDP）增长2.8%。路透1月最新调查的预测中值则为3.0%。

三星和现代等财阀的行事方式，引起韩国民众的普遍不满。这些家族企业常常被指责涉及贪腐以及对立法施加不当影响，而它们控制的资产总值相当于GDP的一半以上。

韩国左翼总统候选人文在寅曾威胁要终结允许家族控制大财团的股权关系网，而朴槿惠则不太可能这么做。

韩国央行连续第四个月将利率维持在2.75%不变，但警告称日本的货币政策可能影响韩国的经济增长。

日圆走软意味着日本产品在海外更具竞争力，这对与日本出口商存在竞争的韩国汽车及消费电子企业是个坏消息。

需要关注的是：

-欧元区及其他西方国家经济增长加速的迹象，这些经济体是韩国重要出口市场。

-日圆走软是否会促使韩圜贬值。

-2013年利率变化和GDP数据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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