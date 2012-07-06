背景资料：朝鲜半岛关键的政治风险

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔7月5日电（记者 Jack Kim/Ju-min Park）---朝鲜4月发射远程火箭失败後，朝鲜半岛紧张局势再度升级，所有人都关注朝鲜是否会再次进行核试验。
对朝鲜在火箭发射失败後可能匆忙进行核试验的担忧已经减退，但并无迹象显示朝鲜放弃进行第三次核试验。朝鲜政府承认卫星发射失败，这相当罕见，令人感到意外。
朝鲜2月与美国达成暂停核项目和导弹项目以换取粮食援助的协议，在美国决定不根据协议提供粮食援助後，朝鲜毫无意外地放弃了该协议。
去年12月，朝鲜领导人金正日去世，不到30岁的金正恩接掌政权。但外界对金正恩推动改革的希望趋於渺茫。金正恩在4月15日其祖父金日成百年诞辰纪念活动中表示，他将继续贯彻其父金正日的“先军”政策。
朝鲜发射火箭的行为遭到了国际社会的谴责，中国在呼吁对话与沟通的同时，对年轻的朝鲜领导人金正恩加以赞扬。
韩国和美国谴责朝鲜的行动，韩国官员担忧朝鲜正在准备进行新的地下核试验，因最新的卫星图像显示有挖掘活动。
韩国4月进行的议会选举中，选民似乎并未受到朝鲜发射火箭的干扰。
韩国前总统、铁腕政治家朴正熙之女朴槿惠领导的执政党--新国家党在议会选举中保持多数优势，尽管外界起初广泛认为该党会败北。
她已成为竞选下届总统的热门人选。
韩国的评等（如无说明，与之前相同）
标准普尔：A
穆迪：A1
惠誉：A+
7月初，五年期主权债信用违约互换（CDS）报120个基点左右，年初以来下降约30个基点。
朝鲜：下一步计划是什麽？
4月发射火箭失败让金正恩蒙羞。专家称，这将推动朝鲜很快进行核试验，挽回领导层在国内外的形象。
美国一个安全智囊机构称，朝鲜加紧建设一个试验性轻水反应堆的建设，以增强生产核武器所需材料的能力。
6月，美国国务卿希拉里敦促金正恩选择一条和金正日不同的道路，称他可以选择带领朝鲜走出饥饿和政治压制。
金正日当初在金日成去世後的100天内消失在公众视线中，而金正恩则与此不同。他在金日成100年诞辰纪念活动中发表长篇电视讲话，观察家认为更多是对金日成时代的回忆。
分析师表示，朝鲜权力交接看来平稳进行。
需要关注什麽：
- 朝鲜是否会进行第三次核试验，以及国际社会对此作何反应。专家认为，朝鲜在下次的核试验中将首次使用高浓缩铀，外界一直怀疑朝鲜在发展高浓缩铀，两年前朝鲜公开承认。
- 朝鲜对李明博政府的态度更加强硬，誓言实施“特别行动”，摧毁李明博和他的政府。
- 是否有出现政变的迹象。这些迹象可能包括：当权人物无故不知所踪、对金正恩权威的公然质疑，以及朝鲜国内或中朝边境出现异常军事活动。
- 朝鲜、韩国、美国和中国之间的对话。
- 朝鲜或韩国做出让步、结束长达三年的金刚山旅游区争端的可能性。
韩国：执政党面临的困境
6月，韩国央行称，欧元区问题导致韩国经济下档风险加深，但该行仍连续第12个月维持利率在3.25%不变。该行随後下调了2012年经济增长目标，并公布增加逾70亿美元公共支出的计划。经济问题可能令执政党在大选年处境更加艰难。
4月的议会选举为今年晚些时候的总统选举奠定了竞争激烈的基调。总统选举结果将决定韩国如何处理与朝鲜的关系，以及如何解决腐败和贫富分化加剧等国内问题。
执政党新国家党在议会选举中战胜了主要竞争对手民主统合党。
外界认为，此次胜利将增强新国家党领袖朴槿惠竞选总统的雄心，她料於7月晚些时候宣布参加总统选举。
尽管公众对李明博政府相关的腐败丑闻感到厌恶，朴槿惠仍成功带领新国家党取得议会选举的胜利，更改了党名，并替换了一些议员人选。
新国家党战胜韩国民主统合党令外界感到意外。民主统合党去年下半年吸纳了一个少数派左翼政党，外界认为此举令其错过了夺回议会多数席位的机会。
韩国民主统合党曾承诺废弃与美国的自由贸易协议，并限制现代和三星等大型企业集团的能量。
如果民主统合党获得总统选举的胜利，将意味着向更好福利的转型，并可能与朝鲜拉近关系。这样的结果还可能改变韩国和美国之间的紧密关系。
需要关注什麽：
- 随着执政党两名当选议员因丑闻退党，执政党丧失在国会的多数优势。这削弱了该党，但该党可能试图与某个少数党结盟。
- 软件专家安哲秀教授并未排除从政的可能性。如果他宣布参加总统竞选，韩国政坛的局面将出现很大的改变。
- 韩国民主统合党的文在寅可能在政坛扮演更重要角色，有可能成为总统候选人之一。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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