韩国火箭发射因故障再被推迟

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透首尔10月26日电---韩国周五中止了一项火箭发射计划。由俄罗斯生产的一级火箭出现故障令相关准备工作在原定发射时间五小时前中止。
这是韩国第三次尝试将卫星送入轨道。今年4月，朝鲜曾发射一枚火箭，但在升空後不久宣告失败。朝鲜方面表示，当时火箭携带了一颗卫星。
负责实施火箭发射的韩国航空宇宙研究院（KARI）的官员表示，俄罗斯工程师在向一级火箭加注氦气时发现存在燃料泄漏问题。
这些官员称，需要将火箭撤下发射台，运至修理库对问题部件进行维修，这需要至少三天时间。
“如果问题严重，我们可能无法在当前时间窗口发射火箭，”KARI负责人Kim Seung-jo表示。韩国已经确定10月26-31日为火箭发射窗口。有关官员暗示可能需要重新确定窗口期。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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