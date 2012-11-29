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时事要闻 | 2012年 11月 29日 星期四 18:22 BJT

韩国火箭发射因推进系统故障而再次取消

路透首尔11月29日电---韩国首枚太空火箭周四在离预定发射时间还剩数分钟时，因推进系统故障而取消发射。

这是韩国第三次尝试让火箭进入轨道。

韩国曾在今年10月计划发射该火箭，但因俄罗斯造的推进器出现故障而取消。该国尚未确定新的发射计划。

韩国教育科技部部长李周浩对记者称：“我们目前正在分析原因，需要一段时间才能查明具体原因。”

负责发射的官员称，本次发射取消是因二级火箭上端推进控制器出现故障。

韩国2009年和2010年的火箭发射也均未成功。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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