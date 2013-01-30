韩国首次成功发射民用火箭

路透首尔1月30日 - 韩国周三首次成功发射搭载一颗科学卫星的太空火箭。上月朝鲜也成功发射一枚火箭，加剧了地区紧张状况。

这是过去四年来韩国第三次尝试发射民用火箭将卫星送入轨道。去年韩国两次在最后时刻因技术问题推迟火箭发射。

发射活动控制官员称，该“罗老”号火箭从韩国南部沿海的太空中心发射升空，在入轨前成功实现分离。

韩国的火箭项目曾激怒邻国朝鲜。朝鲜称，联合国仅制裁朝鲜有失公平。

韩国在制造火箭和运送卫星进入轨道的技术方面已经落后于中国和日本，且需要依靠俄罗斯等国帮助发射火箭和卫星。

2009和2010年，韩国曾两次尝试发射火箭，但都以失败告终。

“罗老”号一级火箭为俄罗斯制造。韩国制造了数枚卫星，并依靠其他国家送入轨道。

韩国计划在2018年以前自行研制火箭，并最终向月球发射探测器。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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