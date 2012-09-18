俄罗斯称减免朝鲜90%的债务(更新)

路透首尔9月18日电---俄罗斯财政部债务部门负责人Konstantin Vyshkovsky周二对路透称，该国已与朝鲜签署协议，将免除朝鲜110亿美元债务中的90%.

朝鲜中央通讯社(KCNA)周二报导称朝鲜与俄罗斯签署了债务协议，但没有就协议条款给出细节。

Vyshkovsky称，其余债务将进行重组，并重新投资于俄罗斯在朝鲜的项目。

朝中社周二报导称：“关於前苏联之前向朝鲜提供的信贷，朝鲜与俄罗斯双方在莫斯科签署了一份重新调整债务条款的协议。”称该协议已於9月17日在莫斯科签署。

俄罗斯《消息报》(Izvestia)曾在2011年报导，俄罗斯将减免朝鲜90%的前苏联债务。一名俄罗斯官员称，作为回报，俄罗斯可以投资朝鲜的能源、医疗和教育领域。（完）

编译：程琳/靳怡雯 发稿：王洋/王燕焜

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