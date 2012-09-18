俄罗斯称减免朝鲜90%的债务(更新)

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透首尔9月18日电---俄罗斯财政部债务部门负责人Konstantin Vyshkovsky周二对路透称，该国已与朝鲜签署协议，将免除朝鲜110亿美元债务中的90%.
朝鲜中央通讯社(KCNA)周二报导称朝鲜与俄罗斯签署了债务协议，但没有就协议条款给出细节。
Vyshkovsky称，其余债务将进行重组，并重新投资于俄罗斯在朝鲜的项目。
朝中社周二报导称：“关於前苏联之前向朝鲜提供的信贷，朝鲜与俄罗斯双方在莫斯科签署了一份重新调整债务条款的协议。”称该协议已於9月17日在莫斯科签署。
俄罗斯《消息报》(Izvestia)曾在2011年报导，俄罗斯将减免朝鲜90%的前苏联债务。一名俄罗斯官员称，作为回报，俄罗斯可以投资朝鲜的能源、医疗和教育领域。（完）
编译：程琳/靳怡雯 发稿：王洋/王燕焜
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