三星职位成“香饽饽” 韩国学生竞相赶考

10月28日在韩国釜山的一处补习学校，大学生们在备战三星的招聘面试。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透韩国釜山11月8日(记者 Ju-min Park) -在韩国釜山的一所补习学校中，70名大学生挤在一间教室里复习备考，高呼着“我们能做到”的口号。他们是在备战确保自己能终生在三星集团工作的考试。

供职于三星不仅能有不错的薪水和福利，也往往能敲开美好婚姻的大门。

三星和现代等大企业一年两轮的的招聘催生出一个产值数百万美元的行业，韩国的年轻人继续着从五岁上学就开始的事情--突击式备考。

25岁的ShinSeong-hwan说：“我今天早上10点到这儿，到晚上8点之前都会这里为面试做准备。”他的父亲是三星的一名员工。

Shin已通过了三星的能力测试，现在将面临严酷的面试。

在目前这一轮的招聘中，三星将从逾10万名候选人中挑选5,500名年轻人，这进一步增加了应聘压力。

韩国劳工研究所(Korea Labor Institute)资深研究员HurJai-joon表示：“在大企业工作可以让你和父母觉得有面子。”

韩国产业联合会(Federation of KoreanIndustries)表示，由于30强企业的员工仅占总劳动力的6.8%，所以对于大多数人而言，这是一个不可能实现的梦想。

其实，三星并非总是采取如此严苛的考试。根据三星前雇员的说法，早在30年前，三星邀请了一位善长相面的算命先生参与面试。

现如今，大企业的职位成为很多学生梦寐以求的工作，以致很多学生极度依赖补习学校、练习册和在线讲座。韩国发明了“三星考碗族”形容这一煎熬的历程，借用了形容韩国人为公务员考试备战数年的“考碗族”一词。

补习机构LCS Communication的负责人ImChan-soo表示：“如果你不来这里，你就不会获得准确的信息。”LCSCommunication在釜山经营着专门为三星面试做准备的学校。

能力测试参考书每本售价约20美元，摆放在韩国每家书店的醒目位置。私人老师的辅导费用可达数千美元。

27岁的工程系大学生HanNam-gyu表示：“我对进入补习学校有过怀疑。他们的学费不便宜，但他们很专业，我从中学到很多。”他花了28万韩元(260美元)进入LCS Communication学习。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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