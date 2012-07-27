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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 15:43 BJT

韩国艺术家自制卫星并打算发射升空

现年34岁的韩国艺术家Song Hojun自制了一枚卫星并打算将其发射升空。该卫星名为OpenSat，造价约500美元。他表示，制造卫星是为了告诉人们梦想是可以实现的，并称“造卫星不会比造手机难”。

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