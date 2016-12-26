朴槿惠密友崔顺实因腐败丑闻被特别检察官传讯

路透首尔12月24日 - 韩国一位官员称，调查有关朴槿惠总统腐败丑闻的特别检察官周六传讯了这桩丑闻的核心人物崔顺实，就受贿、挪用资产等指控对其进行讯问。崔顺实是朴槿惠的密友，她所引发的这场丑闻导致朴槿惠受到弹劾。

在此之前，韩国民众已连续九个周末在首尔市中心举行集会，要求朴槿惠立即下台。

这桩丑闻案的调查小组发言人Lee Kyu-chul称，崔顺实将就受贿、向国外转移挪用资产的指控接受讯问。

崔顺实没有回答记者关于这些指控的提问。

特别检察官有最长100天的时间，调查朴槿惠伙同崔顺实及其助手迫使大财团向一些基金会捐资770亿韩元(6,400万美元)的指控。这些基金会成立的目的是为了支持她的政策措施。(完)