韩国将采取措施从丹麦引渡总统密友崔顺实的女儿

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔1月3日 - 韩国当局周二表示，将采取措施引渡崔顺实的女儿郑尤拉(Chung Yoo-ra)。崔顺实是导致国会投票弹劾总统朴槿惠的政治丑闻中的核心人物，是朴槿惠的密友。
郑尤拉周日被丹麦警方扣押。丹麦检察官周一表示，在被控在韩国犯有经济罪之后，郑尤拉将被羁押四周。
“郑尤拉曾说过，如果入境后获得自由，她愿意在三天内返回韩国，政府拒绝了这一要求，”韩国特别检察官办公室在声明中表示。
韩联社周二援引未具名外交人士称，韩国驻丹麦大使向郑尤拉发出了取消其护照的意向书。
韩联社报道，郑尤拉的护照将因此在1月10日以后失效。
未能立即联络到郑尤拉的律师置评。(完)
(编译 张涛；审校 王颖)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)