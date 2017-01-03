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时事要闻 | 2017年 1月 3日 星期二 10:08 BJT

韩国将采取措施从丹麦引渡总统密友崔顺实的女儿

路透首尔1月3日 - 韩国当局周二表示，将采取措施引渡崔顺实的女儿郑尤拉(Chung Yoo-ra)。崔顺实是导致国会投票弹劾总统朴槿惠的政治丑闻中的核心人物，是朴槿惠的密友。

郑尤拉周日被丹麦警方扣押。丹麦检察官周一表示，在被控在韩国犯有经济罪之后，郑尤拉将被羁押四周。

“郑尤拉曾说过，如果入境后获得自由，她愿意在三天内返回韩国，政府拒绝了这一要求，”韩国特别检察官办公室在声明中表示。

韩联社周二援引未具名外交人士称，韩国驻丹麦大使向郑尤拉发出了取消其护照的意向书。

韩联社报道，郑尤拉的护照将因此在1月10日以后失效。

未能立即联络到郑尤拉的律师置评。(完)

(编译 张涛；审校 王颖)

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