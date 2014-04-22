“岁月号”船员称曾追问是否下令弃船 驾驶台无回应

路透首尔/木浦4月22日(记者 Narae Kim/Jungmin Jang) -韩国“岁月号”客轮的一名船员称，船员曾多次询问驾驶台长官是否下令弃船，但未接到驾驶台回应。

“岁月号”客轮上周从仁川驶往济州岛途中翻船。媒体报道称，至周二已证实有104人丧生。

船上乘客和船员共476人中，有339人是一所高中的师生。只有174人获救，近200人下落不明，可能已丧生。

69岁的船长李俊松（音译，LeeJoon-seok）和部分船员因涉嫌玩忽职守被捕，李俊松还被控“太大幅度转向而不减速”。

目击者称，船下沉时，包括船长在内的数名船员先于许多旅客逃离。而此前乘客被告知留在船舱中。韩国总统朴槿惠周一称，船长和部分船员的行为等同于谋杀。

韩国广播公司（KBS）报道称，船上的乘客多次被要求留在原地。

乘客被告知：“留在原地，不要移动。如果移动会更危险。”

KBS报道称，半个小时里，第三层甲板的船员多次通过对讲机询问驾驶台是否应下达弃船命令，但没人回答。

KBS援引一名船员的话称：“当时，我们无法证实驾驶台是什么情况。”

“我们一直试图搞清楚情况，但由于驾驶台未发出指令，第三层的船员就遵循操作手册规定，多次作出‘留在原地’的指令。至少三次。”

在韩国社会，许多青少年不会质疑长辈的话，而这次，他们为此付出了生命的代价。

据船员称，船转向时，李俊松不在驾驶台旁，当时掌舵的是26岁的三副。

李俊松在沉船后不久对记者称，他当时担心旅客若弃船，会被湍急的水流冲走，但他未解释他自己为何弃船而逃。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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