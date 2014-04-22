“岁月号”船员称曾追问是否下令弃船 驾驶台无回应

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透首尔/木浦4月22日(记者 Narae Kim/Jungmin Jang) -韩国“岁月号”客轮的一名船员称，船员曾多次询问驾驶台长官是否下令弃船，但未接到驾驶台回应。
“岁月号”客轮上周从仁川驶往济州岛途中翻船。媒体报道称，至周二已证实有104人丧生。
船上乘客和船员共476人中，有339人是一所高中的师生。只有174人获救，近200人下落不明，可能已丧生。
69岁的船长李俊松（音译，LeeJoon-seok）和部分船员因涉嫌玩忽职守被捕，李俊松还被控“太大幅度转向而不减速”。
目击者称，船下沉时，包括船长在内的数名船员先于许多旅客逃离。而此前乘客被告知留在船舱中。韩国总统朴槿惠周一称，船长和部分船员的行为等同于谋杀。
韩国广播公司（KBS）报道称，船上的乘客多次被要求留在原地。
乘客被告知：“留在原地，不要移动。如果移动会更危险。”
KBS报道称，半个小时里，第三层甲板的船员多次通过对讲机询问驾驶台是否应下达弃船命令，但没人回答。
KBS援引一名船员的话称：“当时，我们无法证实驾驶台是什么情况。”
“我们一直试图搞清楚情况，但由于驾驶台未发出指令，第三层的船员就遵循操作手册规定，多次作出‘留在原地’的指令。至少三次。”
在韩国社会，许多青少年不会质疑长辈的话，而这次，他们为此付出了生命的代价。
据船员称，船转向时，李俊松不在驾驶台旁，当时掌舵的是26岁的三副。
李俊松在沉船后不久对记者称，他当时担心旅客若弃船，会被湍急的水流冲走，但他未解释他自己为何弃船而逃。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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