韩调查人员称沉船事故发生时三副掌舵（更新版）

路透韩国木浦/珍岛4月18日 -韩国沉船事故调查人员周五称，“岁月号”周三翻船时掌舵的是三副而非船长。救援人员正冒着浪大水混的危险搜寻失踪者，其中许多是一所学校的高中生。

当地媒体称，这艘船当时可能是进行了急转弯操作，导致船载货物移位，船体急剧倾斜并开始下沉。调查人员拒绝就此说法置评。

“岁月”号客船载有旅客和船员共475人，官方证实已有28人遇难，179人获救，268人下落不明，估计困在沉船里。

许多失踪者是来自檀园高中的学生，而找到幸存者的希望越来越小。

来自Undine Marine Industries的潜水员Kim Chun-il对救援现场附近的家属说：“我们甚至看不到船体的白色。我们的人是在用手摸索船体。”

救援人员向沉船注入空气，但潜水员尚未进入许多失踪者可能被困的区域。

海岸警卫队官员称，调查侧重于是否有船员玩忽职守的情况、货物堆放是否有问题，以及这艘船是否有结构性缺陷。

根据韩国的标准程序，船长李俊松（音译，Lee Joon-seok）面临刑事调查。

69岁的李俊松以及“岁月号”所属公司已道歉，但均未承认对此负有责任。

调查人员称，出事时李俊松可能不在驾驶台旁，当时掌舵的是三副。不过据称这是常规做法。

事发时海面平静，船只沿着例行航线行驶，虽然当时离岸边已不远，但该区域并无岩石或暗礁。

遇难学生家长将惨剧归咎于船长，指责他和一些船员先于许多旅客离开船只。

韩国总统朴槿惠前往事故现场，遭到一些遇难者亲属的责问。

目击者称，当时船只开始下沉，船长和一些船员逃离船只，另一些船员却要求旅客留在原地。

遇难者家属难抑对船长的愤恨。Ham Young-ho是一名遇难者的爷爷，他愤怒地说：“他怎么能告诉那些孩子留在那里，然后自己逃离沉船？”

李俊松未公开说明他是否、或为何先于许多旅客离开沉船。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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