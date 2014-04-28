韩国总理郑烘原因沉船事件引咎辞职（更新版）

法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透首尔4月27日 - 韩国总理郑烘原（ChungHong-won）周日宣布因政府对“岁月号”沉船事件应对不当而辞职，起初当局曾宣布所有人均已获救。
“岁月号”4月16日从仁川驶往济州岛途中翻船，有超过300人丧生或下落不明，而下落不明者很可能已丧生。至周日时，已证实有187人丧生。
船上的乘客多数是一所高中的学生，船只下沉时，船员要求乘客留在船舱中。
郑烘原称：“我若继续留在这个职位上，对政府是太大的负担。我代表政府，就在事故预防以及早期应对等方面的许多问题道歉。”
韩国已成为世界上科技最发达的国家之一，但外界批评该国当局监管发展滞后。
总统朴槿惠已批准郑烘原辞职，但她的发言人后来称，郑烘原会留任至搜救工作完成。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。