更新版1-韩国政治：总理郑烘原因沉船事件引咎辞职

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月27日 - 韩国总理郑烘原（Chung Hong-won）周日宣布因政府对“岁月号”沉船事件应对不当而辞职，起初当局曾宣布所有人均已获救。

“岁月号”4月16日从仁川驶往济州岛途中翻船，有超过300人丧生或下落不明，而下落不明者很可能已丧生。至周日时，已证实有187人丧生。

船上的乘客多数是一所高中的学生，船只下沉时，船员要求乘客留在船舱中。

郑烘原称：“我若继续留在这个职位上，对政府是太大的负担。我代表政府，就在事故预防以及早期应对等方面的许多问题道歉。”

韩国已成为世界上科技最发达的国家之一，但外界批评该国当局监管发展滞后。

总统朴槿惠已批准郑烘原辞职，但她的发言人后来称，郑烘原会留任至搜救工作完成。（完）