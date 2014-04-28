更新版1-韩国政治：总理郑烘原因沉船事件引咎辞职

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月27日 - 韩国总理郑烘原（Chung Hong-won）周日宣布因政府对“岁月号”沉船事件应对不当而辞职，起初当局曾宣布所有人均已获救。
“岁月号”4月16日从仁川驶往济州岛途中翻船，有超过300人丧生或下落不明，而下落不明者很可能已丧生。至周日时，已证实有187人丧生。
船上的乘客多数是一所高中的学生，船只下沉时，船员要求乘客留在船舱中。
郑烘原称：“我若继续留在这个职位上，对政府是太大的负担。我代表政府，就在事故预防以及早期应对等方面的许多问题道歉。”
韩国已成为世界上科技最发达的国家之一，但外界批评该国当局监管发展滞后。
总统朴槿惠已批准郑烘原辞职，但她的发言人后来称，郑烘原会留任至搜救工作完成。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。