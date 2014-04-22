韩国公布“岁月号”求救通讯内容

路透首尔4月22日 -韩国“岁月号”客轮上周三上午8:49开始倾斜并最终下沉，当时这艘从仁川驶往济州的客轮上搭载了旅客和船员共476人，其中339人是来自一所高中的师生。

此次沉船事件中，仅174人获救，官方证实死亡人数超过100人，其余人下落不明，但很可能已丧生。

一名消防官员称，当日8:52一名男孩用他的手机联系了消防站。

“岁月号”于8:55向济州发出求救呼叫，之后济州方面通知了离得较近的珍岛控制点。以下为政府公布的通讯内容，还原当时“岁月号”与济州岛海上交通管制部门之间的通讯情况。

上午8:55

“岁月号”：呼叫济州，请问收到吗？

济州：收到。“岁月号”，这里是济州。

“岁月号”：请通知海岸警卫队。本船遇到危险，正在倾斜。

8:56

济州：你们的船在什么位置？我们会通知海岸警卫队。

“岁月号”：船在侧倾。我们无法移动。请尽快赶来。我们在Byeongpung到附近。

济州：收到。

济州对海岸警卫队发出紧急呼叫。

8:58

济州：“岁月号”，这里是济州，收到吗？ “岁月号”，这里是济州。

“岁月号”：济州，这里是“岁月号”。

9:00

济州：“岁月号”，这里是济州。

“岁月号”：这里是“岁月号”。

济州：现在情况如何？

“岁月号”：船在向左侧倾。集装箱倒了。

济州：收到。旅客情况如何？

“岁月号”：我们无法证实。船倾斜了，我们无法移动。

济州：收到。让旅客穿上救生衣，做好万一需要弃船的准备。

“岁月号”：旅客现在难以移动。

济州：收到。

9:05

“岁月号”：济州，这里是“岁月号”。收到吗？

济州：收到，“岁月号”，这里是济州。

“岁月号”：海岸警卫队那边怎么样了？

济州：我们通知了海岸警卫队，我们正在与珍岛船舶交通服务以及菀岛交通服务部门联系。请稍等。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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