韩国公布“岁月号”求救通讯内容

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月22日 - 韩国“岁月号”客轮上周三上午8:49开始倾斜并最终下沉，当时这艘从仁川驶往济州的客轮上搭载了旅客和船员共476人，其中339人是来自一所高中的师生。
此次沉船事件中，仅174人获救，官方证实死亡人数超过100人，其余人下落不明，但很可能已丧生。
一名消防官员称，当日8:52一名男孩用他的手机联系了消防站。
“岁月号”于8:55向济州发出求救呼叫，之后济州方面通知了离得较近的珍岛控制点。以下为政府公布的通讯内容，还原当时“岁月号”与济州岛海上交通管制部门之间的通讯情况。
上午8:55
“岁月号”：呼叫济州，请问收到吗？
济州：收到。“岁月号”，这里是济州。
“岁月号”：请通知海岸警卫队。本船遇到危险，正在倾斜。
8:56
济州：你们的船在什么位置？我们会通知海岸警卫队。
“岁月号”：船在侧倾。我们无法移动。请尽快赶来。我们在Byeongpung到附近。
济州：收到。
济州对海岸警卫队发出紧急呼叫。
8:58
济州：“岁月号”，这里是济州，收到吗？ “岁月号”，这里是济州。
“岁月号”：济州，这里是“岁月号”。
9:00
济州：“岁月号”，这里是济州。
“岁月号”：这里是“岁月号”。
济州：现在情况如何？
“岁月号”：船在向左侧倾。集装箱倒了。
济州：收到。旅客情况如何？
“岁月号”：我们无法证实。船倾斜了，我们无法移动。
济州：收到。让旅客穿上救生衣，做好万一需要弃船的准备。
“岁月号”：旅客现在难以移动。
济州：收到。
9:05
“岁月号”：济州，这里是“岁月号”。收到吗？
济州：收到，“岁月号”，这里是济州。
“岁月号”：海岸警卫队那边怎么样了？
济州：我们通知了海岸警卫队，我们正在与珍岛船舶交通服务以及菀岛交通服务部门联系。请稍等。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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