韩国“岁月号”船员称他们被命令弃船

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透首尔4月24日 - 韩国“岁月号”客轮的一位船员周四称，她和她的同事被命令弃船。
这位未具名的船员身穿连帽上衣，带着口罩和棒球帽，她在从法庭回拘留所的路上对记者简单地说了此事。
“岁月号”4月16日在全罗南道珍岛郡海域发生沉船事故。调查人员目前将调查重点放在人为错误和机械故障上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。