韩国“岁月号”船员称他们被命令弃船

路透首尔4月24日 - 韩国“岁月号”客轮的一位船员周四称，她和她的同事被命令弃船。

这位未具名的船员身穿连帽上衣，带着口罩和棒球帽，她在从法庭回拘留所的路上对记者简单地说了此事。

“岁月号”4月16日在全罗南道珍岛郡海域发生沉船事故。调查人员目前将调查重点放在人为错误和机械故障上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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