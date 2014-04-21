韩国检方拟延长对失事客轮船长及船员的拘留调查

路透韩国珍岛/木浦4月20日(记者 Ju-min Park/Jungmin Jang) -调查沉船事故的韩国检察官们周日表示，他们希望延长对该船船长及另外两名船员的拘留调查。检方正在调查这起可能造成逾300人遇难事故的发生原因。

“岁月号”客轮周三从仁川驶往南部的济州岛，船上有476名乘客和船员，其中339人是一所高中的师生。

潜水人员前一晚首次进入下沉的“岁月号”船体，周日确认的遇难人数增加25人，至58人，另有244人下落不明。

在海岸警卫队公布了船只和船舶交管中心的对话后，关于客轮倾覆时间的轮廓开始逐渐清晰起来。

有目击者称，“岁月号”曾在倾覆前急转弯。目前尚不清楚客轮转弯的原因。

客轮经过两个多小时完全倾覆，但乘客当时被要求呆在舱内。

文字记录显示，大约在上午9:25分，交管中心要求69岁的船长李俊锡(LeeJoon-seok)“决定撤离乘客的最佳方式” ，且他应该“对是否撤离作最后决定”。

据船上工作人员称，客轮转弯时船长并不在驾驶室，当时掌舵的是26岁的三副，而后者是第一次负责掌舵穿行“岁月”号沉没的“孟骨水道”。

文字记录显示，船员担心船上没有足够的救生艇让所有乘客逃生。目击者称，船长和部分船员先于乘客登上救生艇。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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