韩国检方拟延长对失事客轮船长及船员的拘留调查

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透韩国珍岛/木浦4月20日(记者 Ju-min Park/Jungmin Jang) -调查沉船事故的韩国检察官们周日表示，他们希望延长对该船船长及另外两名船员的拘留调查。检方正在调查这起可能造成逾300人遇难事故的发生原因。
“岁月号”客轮周三从仁川驶往南部的济州岛，船上有476名乘客和船员，其中339人是一所高中的师生。
潜水人员前一晚首次进入下沉的“岁月号”船体，周日确认的遇难人数增加25人，至58人，另有244人下落不明。
在海岸警卫队公布了船只和船舶交管中心的对话后，关于客轮倾覆时间的轮廓开始逐渐清晰起来。
有目击者称，“岁月号”曾在倾覆前急转弯。目前尚不清楚客轮转弯的原因。
客轮经过两个多小时完全倾覆，但乘客当时被要求呆在舱内。
文字记录显示，大约在上午9:25分，交管中心要求69岁的船长李俊锡(LeeJoon-seok)“决定撤离乘客的最佳方式” ，且他应该“对是否撤离作最后决定”。
据船上工作人员称，客轮转弯时船长并不在驾驶室，当时掌舵的是26岁的三副，而后者是第一次负责掌舵穿行“岁月”号沉没的“孟骨水道”。
文字记录显示，船员担心船上没有足够的救生艇让所有乘客逃生。目击者称，船长和部分船员先于乘客登上救生艇。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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