韩沉船事故遇难人数上升 潜水员在水中用双手搜寻

路透首尔4月23日（记者 Ju-min Park） -韩国失事客轮“岁月号”上的确认遇难人数在快速上升。与此同时，潜水员穿梭在如同迷宫般的客舱、走廊和甲板之间，在冰冷漆黑的水中用他们的双手搜寻遇难者的尸体。

潜水员带着氧气补给和通讯设备，在能见度只有几英寸的区域展开搜寻。

“我们接受过在恶劣环境作业的训练，但在漆黑的水中碰到尸体时，很难勇敢起来，”潜水员Hwang Dae-sik对路透说。

只要氧气补给设备不被客轮内部的结构戳破，潜水员可工作近一小时。但由于背着笨重的氧气瓶，他们工作大约20分钟，警铃就会响起。

“岁月号”上共载有476人，其中有339人为来自一所高中的师生。事故发生后，目前只有174人已获救，其他人或许均已溺亡。截至周三，确认的遇难人数为128人，其中的多数是在第四层甲板尾部发现的。

Hwang称，他所在的潜水队迄今已经找到了14具尸体。“我们只能凭借双手去触摸搜寻，这是我职业生涯中最艰苦、最令人心碎的工作，”他说。

他还指出，在如此狭窄的空间进行搜寻危险重重。

“这威胁到（搜寻人员的）健康和安全，”他说。“但我们在尽力搜寻，举国上下都很担心。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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