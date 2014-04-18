韩沉船遇难人数上升，搜救工作艰难

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国珍岛4月18日 - 韩国沉船事故遇难者人数周五升至25人，失踪学生的家长将矛头指向船长。
“岁月”号客船载有旅客和船员共475人，周三翻船下沉，179人获救，仍有271人下落不明。
韩国当局周五计划继续展开救援并派无人潜艇参与任务。因浪大水混，潜水员无法进入下沉的船只。
关于此次事故的原因存在各种揣测，官方将讯问船长，继续调查事故原因。
海岸警卫队官员称，调查侧重于船员是否有玩忽职守的情况、货物堆放是否有问题，以及这艘船是否有结构性缺陷。
船长李俊松（音译，Lee Joon-seok）面临刑事调查。遇难者亲属指责他和一些船员先于许多旅客离开船只。
船上的旅客主要是来自檀园高中的学生，他们当时是去济州岛旅行。
遇难者家属难抑对船长的愤恨。Ham Young-ho是一名遇难者的爷爷，他愤怒地说：“他怎么能告诉那些孩子留在那里，然后自己逃离沉船？”
李俊松未公开说明他是否、或为何先于许多旅客离开沉船。
韩国媒体报道称，当时这艘船可能先转向，而后急剧倾斜并侧翻。但调查人员拒绝就此置评。
船体仍有部分在水面上，之前救援人员试图锁定船内幸存者位置的努力均失败。数据显示水流速度最快时达到10公里/小时，难以执行潜水任务。
国际海上救援联盟的秘书David Jardine-Smith称：“找到幸存者的几率不是没有。”但他同时表示，情况非常困难。
他说：“水流多，水中还有淤泥，这意味着能见度非常差，潜水员基本上是靠着感觉摸索。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据