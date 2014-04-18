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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 11:35 BJT

韩沉船遇难人数上升，搜救工作艰难

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国珍岛4月18日 - 韩国沉船事故遇难者人数周五升至25人，失踪学生的家长将矛头指向船长。

“岁月”号客船载有旅客和船员共475人，周三翻船下沉，179人获救，仍有271人下落不明。

韩国当局周五计划继续展开救援并派无人潜艇参与任务。因浪大水混，潜水员无法进入下沉的船只。

关于此次事故的原因存在各种揣测，官方将讯问船长，继续调查事故原因。

海岸警卫队官员称，调查侧重于船员是否有玩忽职守的情况、货物堆放是否有问题，以及这艘船是否有结构性缺陷。

船长李俊松（音译，Lee Joon-seok）面临刑事调查。遇难者亲属指责他和一些船员先于许多旅客离开船只。

船上的旅客主要是来自檀园高中的学生，他们当时是去济州岛旅行。

遇难者家属难抑对船长的愤恨。Ham Young-ho是一名遇难者的爷爷，他愤怒地说：“他怎么能告诉那些孩子留在那里，然后自己逃离沉船？”

李俊松未公开说明他是否、或为何先于许多旅客离开沉船。

韩国媒体报道称，当时这艘船可能先转向，而后急剧倾斜并侧翻。但调查人员拒绝就此置评。

船体仍有部分在水面上，之前救援人员试图锁定船内幸存者位置的努力均失败。数据显示水流速度最快时达到10公里/小时，难以执行潜水任务。

国际海上救援联盟的秘书David Jardine-Smith称：“找到幸存者的几率不是没有。”但他同时表示，情况非常困难。

他说：“水流多，水中还有淤泥，这意味着能见度非常差，潜水员基本上是靠着感觉摸索。”(完)

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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