更新版-韩国调查人员称沉船事故发生时三副掌舵

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国木浦/珍岛4月18日 - 韩国沉船事故调查人员周五称，“岁月号”周三翻船时掌舵的是三副而非船长。救援人员正冒着浪大水混的危险搜寻失踪者，其中许多是一所学校的高中生。
当地媒体称，这艘船当时可能是进行了急转弯操作，导致船载货物移位，船体急剧倾斜并开始下沉。调查人员拒绝就此说法置评。
“岁月”号客船载有旅客和船员共475人，官方证实已有28人遇难，179人获救，268人下落不明，估计困在沉船里。
许多失踪者是来自檀园高中的学生，而找到幸存者的希望越来越小。
来自Undine Marine Industries的潜水员Kim Chun-il对救援现场附近的家属说：“我们甚至看不到船体的白色。我们的人是在用手摸索船体。”
救援人员向沉船注入空气，但潜水员尚未进入许多失踪者可能被困的区域。
海岸警卫队官员称，调查侧重于是否有船员玩忽职守的情况、货物堆放是否有问题，以及这艘船是否有结构性缺陷。
根据韩国的标准程序，船长李俊松（音译，Lee Joon-seok）面临刑事调查。
69岁的李俊松以及“岁月号”所属公司已道歉，但均未承认对此负有责任。
调查人员称，出事时李俊松可能不在驾驶台旁，当时掌舵的是三副。不过据称这是常规做法。
事发时海面平静，船只沿着例行航线行驶，虽然当时离岸边已不远，但该区域并无岩石或暗礁。
遇难学生家长将惨剧归咎于船长，指责他和一些船员先于许多旅客离开船只。
韩国总统朴槿惠前往事故现场，遭到一些遇难者亲属的责问。
目击者称，当时船只开始下沉，船长和一些船员逃离船只，另一些船员却要求旅客留在原地。
遇难者家属难抑对船长的愤恨。Ham Young-ho是一名遇难者的爷爷，他愤怒地说：“他怎么能告诉那些孩子留在那里，然后自己逃离沉船？”
李俊松未公开说明他是否、或为何先于许多旅客离开沉船。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据