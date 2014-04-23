韩沉船事故遇难人数上升，潜水员在水中用双手搜寻

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月23日 - 韩国失事客轮“岁月号”上的确认遇难人数在快速上升。与此同时，潜水员穿梭在如同迷宫般的客舱、走廊和甲板之间，在冰冷漆黑的水中用他们的双手搜寻遇难者的尸体。
潜水员带着氧气补给和通讯设备，在能见度只有几英寸的区域展开搜寻。
“我们接受过在恶劣环境作业的训练，但在漆黑的水中碰到尸体时，很难勇敢起来，”潜水员Hwang Dae-sik对路透说。
只要氧气补给设备不被客轮内部的结构戳破，潜水员可工作近一小时。但由于背着笨重的氧气瓶，他们工作大约20分钟，警铃就会响起。
“岁月号”上共载有476人，其中有339人为来自一所高中的师生。事故发生后，目前只有174人已获救，其他人或许均已溺亡。截至周三，确认的遇难人数为128人，其中的多数是在第四层甲板尾部发现的。
Hwang称，他所在的潜水队迄今已经找到了14具尸体。“我们只能凭借双手去触摸搜寻，这是我职业生涯中最艰苦、最令人心碎的工作，”他说。
他还指出，在如此狭窄的空间进行搜寻危险重重。
“这威胁到（搜寻人员的）健康和安全，”他说。“但我们在尽力搜寻，举国上下都很担心。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。