特写：韩国沉船事故所涉高中沉浸在悲伤中

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国安山/首尔4月25日（记者 Ju-min Park/James Pearson） - 韩国安山市檀园高中附近一家体育馆的墙上放着“岁月号”客轮沉船事故中遇难的孩子们穿着校服的照片，照片的边上摆放着花。旁边还有很多空着的地方，一旦仍失踪的学生被确认遇难，他们的照片也将被放上去。

摆放的照片、鲜花，还有空着的地方，将整整一堵墙都占满了。

“太多照片啦，远远超出了我的想象，”24岁的大学生Jung Sun-a哭着说。“从照片看，他们还那么小。真心希望他们在另一个世界能实现他们的梦想，希望失踪的孩子们能尽快回到父母身边。”

一位悲痛欲绝的老妇人哭喊着孙女Lee Bomi的名字。

“Bomi还在黑暗里，她还没有回来。我们能做什么呢？我只能来这里问。她仍在漆黑的水中，我该怎么办呢？”

“岁月号”4月16日在全罗南道珍岛郡海域发生沉船事故。调查人员目前将调查重点放在人为错误和机械故障上。截至周五，已证实的遇难人数为181人，目前仍有多人失踪。

檀园高中周四恢复上课，校园里充满了悲伤。事故发生后，在有学生失踪的教室里，课桌上、黑板上和窗户上贴满了一张张希望朋友安全归来的字条。

在一个空荡荡的教室里，贴着这样一张字条，是写给一位名叫Si-yeon的女孩的。

字条上写着：“Si-yeon，是我，你哥哥。我好想你，很担心你，快回来吧，我们该去吃你最喜欢吃的了，红薯、奶酪还有橘子。”

“那里一定很冷吧。好抱歉，不能为你做什么。感觉好无力，除了为你祈祷，别的什么也做不了，甚至都不愿想象你有多么的害怕。希望你还活着，我不会放弃，我会等着你，我想告诉你我爱你。”

一位负责学校心理辅导工作的教授称，孩子们现在不相信大人。

“这是我们在治疗中遇到的一个障碍，”这位教授对当地广播电台称。“如果不消除这种不信任，就很难接近他们来对他们进行治疗。但这种不信任无法仅靠言语来解决。一旦遭到背叛，又怎能期待他们再相信我们呢？”（完）