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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 15:00 BJT

突发事件：韩国海警称300多人在沉船事故中失踪，远高于此前的100左右

路透首尔4月16日 - 韩国海警周三称，沉船事故仍有超过300人下落不明，大大高于此前宣布的数字。

韩国海岸警卫官员称，该渡轮上共有477人，其中164人确认获救，有两人确认死亡。

此前韩国公共管理与安全部报告有368人获救，大约100人失踪。不过稍后表示这些数字计算有误。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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