突发事件：韩国海警称300多人在沉船事故中失踪，远高于此前的100左右

《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透首尔4月16日 - 韩国海警周三称，沉船事故仍有超过300人下落不明，大大高于此前宣布的数字。
韩国海岸警卫官员称，该渡轮上共有477人，其中164人确认获救，有两人确认死亡。
此前韩国公共管理与安全部报告有368人获救，大约100人失踪。不过稍后表示这些数字计算有误。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。