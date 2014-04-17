韩国沉没客轮搜救进入第二天 仍有约290人失踪

路透韩国珍岛4月17日（记者 Narae Kim） -韩国“岁月号”客轮周三发生沉船事件，目前仍有大约290人失踪，其中多数为来自同一所高中的学生。海警和海军潜水人员周四再次展开搜救。

搜救工作进入第二天，悲伤的乘客家属们聚集在珍岛市的一个码头上。

一位名叫Park Yung-suk的母亲对路透说，早上早些时候，她看到自己女儿老师的尸体被打捞上岸。

“如果会潜水，我就会跳下水去寻找我女儿，”这位母亲说。珍岛市正下着下雨。

“岁月号”客轮上载有大约450名乘客，其中有近340人为来自首尔附近的檀园高中的师生。

目前已有179人获救，经证实有6人遇难。这起事故可能会是韩国20年来最大的一起海难。

“岁月号”客轮总吨数为6,586吨，建造于日本，失事原因尚不清楚。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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