韩国沉没客轮搜救进入第二天 仍有约290人失踪

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透韩国珍岛4月17日（记者 Narae Kim） -韩国“岁月号”客轮周三发生沉船事件，目前仍有大约290人失踪，其中多数为来自同一所高中的学生。海警和海军潜水人员周四再次展开搜救。
搜救工作进入第二天，悲伤的乘客家属们聚集在珍岛市的一个码头上。
一位名叫Park Yung-suk的母亲对路透说，早上早些时候，她看到自己女儿老师的尸体被打捞上岸。
“如果会潜水，我就会跳下水去寻找我女儿，”这位母亲说。珍岛市正下着下雨。
“岁月号”客轮上载有大约450名乘客，其中有近340人为来自首尔附近的檀园高中的师生。
目前已有179人获救，经证实有6人遇难。这起事故可能会是韩国20年来最大的一起海难。
“岁月号”客轮总吨数为6,586吨，建造于日本，失事原因尚不清楚。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。