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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 16:28 BJT

韩国总统朴槿惠向沉船事件遇难者家属致歉

(本文由路透中文网编译提供)

记者 David Chance

路透首尔4月29日 - 韩国总统朴槿惠周二向沉船事件遇难者家属致歉，并承诺会修改安全法规。

4月16日发生的沉船事件也是韩国21年来最为严重的海上事故，目前有超过300人丧生或下落不明，而下落不明者很可能已丧生。

朴槿惠及其政府因当局对此事件的缓慢回应和船运业的松散法规而备受指责。

朴槿惠在前往救援地珍岛慰问遇难者家属时，曾受到部分家属的奚落。韩国总理郑烘原已因沉船事件引咎辞职。

朴槿惠曾称，部分船员弃船而逃的行为等同于谋杀。

根据韩国政府发布的一份声明，朴槿惠称：“对于这么多宝贵生命的逝去，我向民众致歉。”

“我们应坚决从头开始重建韩国的整个安全系统。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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