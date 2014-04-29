韩国总统朴槿惠向沉船事件遇难者家属致歉

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 David Chance
路透首尔4月29日 - 韩国总统朴槿惠周二向沉船事件遇难者家属致歉，并承诺会修改安全法规。
4月16日发生的沉船事件也是韩国21年来最为严重的海上事故，目前有超过300人丧生或下落不明，而下落不明者很可能已丧生。
朴槿惠及其政府因当局对此事件的缓慢回应和船运业的松散法规而备受指责。
朴槿惠在前往救援地珍岛慰问遇难者家属时，曾受到部分家属的奚落。韩国总理郑烘原已因沉船事件引咎辞职。
朴槿惠曾称，部分船员弃船而逃的行为等同于谋杀。
根据韩国政府发布的一份声明，朴槿惠称：“对于这么多宝贵生命的逝去，我向民众致歉。”
“我们应坚决从头开始重建韩国的整个安全系统。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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