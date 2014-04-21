韩总统称“岁月号”船长等人行为等同于谋杀

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透韩国珍岛4月21日（记者 Ju-min Park） -韩国总统朴槿惠周一称，上周出事的“岁月号”客轮船长和部分船员的行为等同于谋杀。
目前已证实此次沉船事故造成64人丧生，238人至今下落不明，但很可能也已丧生。多数遇难者是韩国一所高中的学生。
“岁月号”船长李俊松（音，Lee Joon-seok）和另外两名船员上周被捕，被控玩忽职守，周一检方宣布又逮捕四名船员。
目击者称，船只下沉时，包括船长在内的数名船员先于旅客逃离。
朴槿惠称，这些船员弃船而逃的行为等同于谋杀。
韩联社引述朴槿惠在与幕僚会议上的话称：“最重要的是，船长和一些船员的行为从常理来说都很难理解，这种行为相当于谋杀，不能也不应该容忍。”
李俊松四年前在一次推广视频中称，只要旅客听从船员的指令，从仁川到济州的该航线是安全的。
但极具讽刺意味的是，上周“岁月号”下沉时，船员要求旅客留在原位。而许多逃生的人，恰恰是没听见或无视船员指令的，他们从甲板上跳下去，得以获救。
此外韩国报纸《今日济州》（Jeju Today）2004年曾采访李俊松，他当时谈到在海上的惊险经历，包括一次遇到台风，还有一次在日本海域沉船的经历。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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