韩总统称“岁月号”船长等人行为等同于谋杀

路透韩国珍岛4月21日（记者 Ju-min Park） -韩国总统朴槿惠周一称，上周出事的“岁月号”客轮船长和部分船员的行为等同于谋杀。

目前已证实此次沉船事故造成64人丧生，238人至今下落不明，但很可能也已丧生。多数遇难者是韩国一所高中的学生。

“岁月号”船长李俊松（音，Lee Joon-seok）和另外两名船员上周被捕，被控玩忽职守，周一检方宣布又逮捕四名船员。

目击者称，船只下沉时，包括船长在内的数名船员先于旅客逃离。

朴槿惠称，这些船员弃船而逃的行为等同于谋杀。

韩联社引述朴槿惠在与幕僚会议上的话称：“最重要的是，船长和一些船员的行为从常理来说都很难理解，这种行为相当于谋杀，不能也不应该容忍。”

李俊松四年前在一次推广视频中称，只要旅客听从船员的指令，从仁川到济州的该航线是安全的。

但极具讽刺意味的是，上周“岁月号”下沉时，船员要求旅客留在原位。而许多逃生的人，恰恰是没听见或无视船员指令的，他们从甲板上跳下去，得以获救。

此外韩国报纸《今日济州》（Jeju Today）2004年曾采访李俊松，他当时谈到在海上的惊险经历，包括一次遇到台风，还有一次在日本海域沉船的经历。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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