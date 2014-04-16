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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 10:34 BJT

突发事件：韩国正在沉没渡船上的338名中学师生全部获救

路透首尔4月16日 - 韩国YTN报导称，正在沉没渡船上的338名中学师生全部获救。

此前， 韩国海岸警卫官员表示，一艘载有约470人的渡船在西南海域发生严重倾斜，并已经发出呼救信号，救援行动正在进行。 (完)
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