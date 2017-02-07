消息人士称韩国SK海力士欲收购东芝记忆体晶片业务少量股权

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透首尔2月7日 - 一位知情人士周二告诉路透，韩国SK海力士(000660.KS)已提出初步报价，欲购买日本东芝(6502.T)记忆体晶片(存储器芯片)业务的部分股权。
该名人士称，SK海力士尚未决定收购多少股权，因交易尚处于初步阶段。由于未被授权公开谈论此事，消息人士要求不具名。SK海力士是全球第二大记忆体晶片厂商。
SK海力士发言人没有置评，东芝则表示不能对收购过程的详情置评。
东芝在1月曾表示，将出售不到20%的记忆体晶片业务少量股权，以便弥补美国核电业务Westinghouse Electric Co LLC数十亿美元资产减记的影响。
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据(WDC.O)以及日本政策投资银行。
知情人士称，SK海力士希望通过收购东芝该业务的股权，加强其在NAND领域的长期竞争力。东芝是全球第二大用于长期数据储存的NAND闪存芯片制造商。
SK海力士去年12月宣布投资2.2万亿韩元(19.4亿美元)在韩国新建NAND芯片厂，以满足对智能手机及数据服务器存储日益增长的需求。(完)
(编译 郑茵/侯雪苹；审校 王颖/张荻)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。