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国际财经 | 2017年 2月 7日 星期二 09:30 BJT

消息人士称韩国SK海力士欲收购东芝记忆体晶片业务少量股权

路透首尔2月7日 - 一位知情人士周二告诉路透，韩国SK海力士(000660.KS)已提出初步报价，欲购买日本东芝(6502.T)记忆体晶片(存储器芯片)业务的部分股权。

该名人士称，SK海力士尚未决定收购多少股权，因交易尚处于初步阶段。由于未被授权公开谈论此事，消息人士要求不具名。SK海力士是全球第二大记忆体晶片厂商。

SK海力士发言人没有置评，东芝则表示不能对收购过程的详情置评。

东芝在1月曾表示，将出售不到20%的记忆体晶片业务少量股权，以便弥补美国核电业务Westinghouse Electric Co LLC数十亿美元资产减记的影响。

消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据(WDC.O)以及日本政策投资银行。

知情人士称，SK海力士希望通过收购东芝该业务的股权，加强其在NAND领域的长期竞争力。东芝是全球第二大用于长期数据储存的NAND闪存芯片制造商。

SK海力士去年12月宣布投资2.2万亿韩元(19.4亿美元)在韩国新建NAND芯片厂，以满足对智能手机及数据服务器存储日益增长的需求。(完)

(编译 郑茵/侯雪苹；审校 王颖/张荻)

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