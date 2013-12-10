朴槿惠称对朝鲜的“恐怖统治”感到忧虑

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透首尔12月10日（记者 Ju-min Park） -韩国总统朴槿惠周二称，朝鲜进行的清洗活动可谓“恐怖统治”，该国“二号人物”已被罢黜，韩朝关系可能面临进一步受损。
朴槿惠今年2月宣誓就任韩国总统前夕，朝鲜进行了第三次核试验，并威胁要对韩国和美国发动攻击。
“朝鲜当前正在实行恐怖统治，进行大规模清洗，以此巩固金正恩的权力，”朴槿惠在内阁会议上说道。电视媒体播放了这次会议的片段。
“从现在起，韩朝关系可能变得更加不稳定。”
通常出言谨慎的朴槿惠呼吁保持警惕，保护韩国取得的成就。
“在这种时期，我认为我们的国家和政治家们有责任保护人民的安全及自由民主，”她在会上表示。
朝鲜官方媒体周一报道称，朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽因贪污、生活腐化堕落、吸毒等犯罪行为被解除职务。
朝鲜电视台的报道显示，张成泽在劳动党会议现场被两名身着军装的人押走。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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