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时事要闻 | 2014年 4月 25日 星期五 18:43 BJT

韩美承诺将强硬回应朝鲜挑衅

路透首尔4月25日 - 韩国总统朴槿惠周五表示，韩国与美国已同意采取必要举措，遏制朝鲜的“挑衅行为”。

朴槿惠与到访的美国总统奥巴马会谈后作出上述言论。

3月，联合国安理会谴责朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射中程弹道导弹。之后，朝鲜警告称将不排除开展“新型”核试验，以增强其核威慑。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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