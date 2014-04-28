韩美承诺将强硬回应朝鲜挑衅

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月25日 - 韩国总统朴槿惠周五表示，韩国与美国已同意采取必要举措，遏制朝鲜的“挑衅行为”。

朴槿惠与到访的美国总统奥巴马会谈后作出上述言论。

3月，联合国安理会谴责朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射中程弹道导弹。之后，朝鲜警告称将不排除开展“新型”核试验，以增强其核威慑。（完）