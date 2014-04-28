韩美承诺将强硬回应朝鲜挑衅

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月25日 - 韩国总统朴槿惠周五表示，韩国与美国已同意采取必要举措，遏制朝鲜的“挑衅行为”。
朴槿惠与到访的美国总统奥巴马会谈后作出上述言论。
3月，联合国安理会谴责朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射中程弹道导弹。之后，朝鲜警告称将不排除开展“新型”核试验，以增强其核威慑。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。